Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, Avrupa Konferans Ligi hedefine ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdinç Sözer, "Sezonun 9. maçında Emre (Belözoğlu) hoca ile beraber sorumluluk aldık. Başarılı olma ve Avrupa kupalarına katılma hedefimiz vardı. İstediğimiz hedefe ulaştık." dedi.

Trabzonspor maçını kazanarak sezonu galibiyetle bitirmenin de sevindirici olduğunu vurgulayan Sözer, "Uzun bir sezon oldu. Takımımızı, kulübümüzü, hocalarımızı tebrik etmek lazım. İstediğimiz hedeflere ulaştık ve bu nedenle çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.