Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina'yı konuk edecek - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina'yı konuk edecek

14.09.2022 09:12
Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina'yı konuk edecek

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında yarın İtalya'nın Fiorentina takımını ağırlayacak.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında yarın İtalya'nın Fiorentina takımını ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte antrenman eksiği bulunan Mesut Özil'in durumu maç günü netlik kazanacak.

Medipol Başakşehir lider

Grupta oynadığı ilk maçta konuk olduğu İskoç ekibi Hearts'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 3 puanla lider durumda bulunuyor.

İlk maçında sahasında Letonya ekibi RFS ile 1-1 berabere kalan Fiorentina ise 1 puana sahip.

A Grubu'nun diğer maçında ise RFS ile Hearts karşı karşıya gelecek. Letonya'daki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fatih Terim Stadı, Başakşehir, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina'yı konuk edecek - Son Dakika

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