A Grubu'nun diğer maçında ise RFS ile Hearts karşı karşıya gelecek. Letonya'daki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina'yı konuk edecek - Son Dakika

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