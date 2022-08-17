İstanbul ekibinde, UEFA listesinde yer almayan Enzo Crivelli ve Nacer Chadli ise bu mücadelede takımdaki yerlerini alamayacak.

Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Antwerp'i konuk ediyor - Son Dakika

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