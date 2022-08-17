Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Antwerp'i konuk ediyor - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Antwerp'i konuk ediyor

17.08.2022 09:00
Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Antwerp'i konuk ediyor

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Belçika'nın Antwerp takımını konuk edecek.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Belçika'nın Antwerp takımını konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan hakem Jerome Brisard yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Turuncu-lacivertli ekip sahasında oynayacağı maçı kazanarak, 25 Ağustos Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş maçına avantajlı çıkmayı hedefliyor.

Mesut Özil UEFA listesine dahil edildi

Turuncu-lacivertli ekibin yeni transferi Mesut Özil'in adı UEFA listesine eklendi.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde Mesut Özil, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Antwerp karşısında giyecek.

İstanbul ekibinde, UEFA listesinde yer almayan Enzo Crivelli ve Nacer Chadli ise bu mücadelede takımdaki yerlerini alamayacak.

Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Antwerp'i konuk ediyor - Son Dakika

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