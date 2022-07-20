Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Maccabi Netanya karşısında - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Maccabi Netanya karşısında

20.07.2022 09:08
Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Maccabi Netanya karşısında

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İsrail'in Maccabi Netanya takımını konuk edecek.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İsrail'in Maccabi Netanya takımını konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak mücadelede Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Irakli Kvirikashvili düdük çalacak. Karşılaşma, TRTSpor'dan canlı yayımlanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte takımdan ayrılması beklenen Peter Zulj, Carlos Ponck, Okechukwu Azubuike ve Emre Çolak, UEFA listesinde yer almıyor.

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil de bu mücadelede forma giyemeyecek.

Bu mücadelenin rövanşı 28 Temmuz Perşembe günü İsrail'de oynanacak.

Medipol Başakşehir bu turu geçmesi halinde, 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya'yı elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibi ile... Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya'yı elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibi ile... Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya maçı hazırlıklarını sürdürdü Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Maccabi Netanya, Başakşehir, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Maccabi Netanya karşısında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Maccabi Netanya karşısında - Son Dakika
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