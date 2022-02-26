Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika
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Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

26.02.2022 19:12

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Canel, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Çok iyi pas yapan, pas organizasyonu yüksek bir takıma karşı galip geldiğimiz için tüm takımı kutluyorum. 120 kilometre koşu yapmışız, bu da teknik ekibimizin istediği bir koşu mesafesiydi. Oyuncu kalitemiz belli, hak etmediğimiz bir yerdeyiz, inşallah daha yukarıya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Atılay Canel, sakatlanarak oyundan çıkan Emre Mor'un durumunun ise yapılacak kontrolden sonra belli olacağını sözlerine ekledi.

Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından
Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından
Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

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Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından Medipol Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi Medipol Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika


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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika
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