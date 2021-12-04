Medipol Başakşehir yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak

Son 3 maçından 2'sini kaybeden 26 puanlı Atakaş Hatayspor ise aynı puana sahip İttifak Holding Konyaspor 'un averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üç sarı kart gören Ömer Ali Şahiner , Hatayspor karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Medipol Başakşehir , Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

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