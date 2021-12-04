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Medipol Başakşehir yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak - Son Dakika

Medipol Başakşehir yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak

04.12.2021 12:57
Medipol Başakşehir yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yakalanan 5 maçlık galibiyet serisi geride kalan hafta iç sahadaki Altay beraberliğiyle sona eren Medipol Başakşehir, 22 puanla haftaya 6. sırada girdi.

Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üç sarı kart gören Ömer Ali Şahiner, Hatayspor karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Son 3 maçından 2'sini kaybeden 26 puanlı Atakaş Hatayspor ise aynı puana sahip İttifak Holding Konyaspor'un averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak - Son Dakika Spor


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