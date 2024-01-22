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Medvedev ve Yastremska Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Medvedev ve Yastremska Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Avustralya Açık'ın 9. gününde Daniil Medvedev ve Dayana Yastremska çeyrek finale yükseldi. Medvedev, Nuno Borges'i 3-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Yastremska ise Victoria Azarenka'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Medvedev ve Yastremska Avustralya Açık\'ta çeyrek finale yükseldi
22.01.2024 - 10:50,
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, Portekizli Nuno Borges'i 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gün sabah seansında 4. tur maçlarına devam edildi.

Rus tenisçi Medvedev, dünya 69'uncusu Nuno Borges'i 6-3, 7-6, 5-7 ve 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Tek erkeklerin 9 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz ise dünya klasmanının 122 numarası Fransız Arthur Cazaux'yu 3-0 (7-6, 7-6, 6-4) yenerek çeyrek finalde Medvedev'in rakibi oldu.

Yastremska ve Noskova çeyrek finalde

Tek kadınlarda dünya 93'üncüsü Ukraynalı Dayana Yastremska, iki kez Avustralya Açık şampiyonu Belaruslu Victoria Azarenka'yı (18 numaralı seribaşı) 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.

Klasmanın 50. basamağındaki Çek Linda Noskova ise ilk sette 3-0 öndeyken Ukraynalı Elina Svitolina'nın (19) maçtan çekilmesiyle tur atladı ve çeyrek finalde Yastremska ile eşleşti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Medvedev ve Yastremska Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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