Megasaray Hotels Açık'ta WTA Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Spor

Megasaray Hotels Açık'ta WTA Turnuvası Başladı

Megasaray Hotels Açık\'ta WTA Turnuvası Başladı

Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi iş birliğinde düzenlenen Megasaray Hotels Açık, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından düzenlenen ilk WTA turnuvası olarak başladı. Antalya'da gerçekleştirilen turnuvada, dünya sıralamasında yer alan tenisçiler mücadele ediyor. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, turnuvanın önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin spor turizmindeki potansiyelini ve organizasyon yeteneğini gösterdi. Turnuva, 31 Mart'ta sona erecek.

26.03.2024 14:03
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Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından düzenlenen Megasaray Hotels Açık'ta ana tablo karşılaşmaları başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi iş birliğinde gerçekleştirilen Antalya'nın ilk WTA turnuvası, Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademi kortlarında yapılıyor.

WTA 125 kategorisinde düzenlenen ve toplamda 115 bin dolar para ödülü dağıtılacak organizasyonda, dünya 109 numarası Letonyalı Darja Semenistaja ve dünya 111 numarası Avusturyalı Julia Grabher, seribaşı olarak mücadele edecek. Turnuvada Türkiye'yi Çağla Büyükakçay, Zeynep Sönmez, İpek Öz ve Ada Kumru temsil ediyor.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, turnuvaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında, federasyon olarak daha iyi organizasyonlar düzenlemek için sürekli stratejiler oluşturduklarını söyledi.

Dünyada söz sahibi olacak sporcular yetiştirmek için çaba gösterdiklerini belirten Durmuş, Anadolu'nun her yerinde yetenekli gençlerin kortlarda olabilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Durmuş, sporun tabana yayılmasını hedeflediklerini vurguladı.

WTA'nın Türkiye'de yapılmasının çok değerli olduğunu aktaran Durmuş, "Seyahat ve konaklama imkanı ile Antalya, spor turizminde ön plana çıkıyor." diye konuştu.

Avrupa Tenis Federasyonu Kongresi, 2025'te Antalya'da yapılacak

Durmuş, 2025 yılında Avrupa Tenis Federasyonu Kongresi'nin Antalya'da yapılacağını, kongreye 50 ülkeden yönetici düzeyinde yaklaşık 150 kişinin katılacağını açıkladı.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ise organizasyona dünyanın farklı ülkelerinden çok önemli tenisçilerin katıldığını söyledi.

Şahin, turnuvada bir dönem dünya 2 numarası olan Vera Zvonareva'nın da mücadele edeceğini kaydetti.

Otel olarak kuruldukları günden bu yana 25 bin önemli tenisçiyi ağırladıklarını aktaran Şahin, "Bunu sağlayan da turizmdeki büyümemiz oldu. Bu yıl erken rezervasyonlar, yeni rekorların habercisi oldu. Turizm sektörü, 2024 yılı yaz sezonuna çok hızlı giriş yaptı." ifadelerini kullandı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, doğru planlamalar sonucu tenisin Türkiye'de ön plana çıkmaya başladığını ifade etti.

Antalya'nın spor şehri olduğunu belirten Gürhan, kentin yılda 100'e yakın uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığı bilgisini verdi.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay ise Türkiye'ye WTA'nın çok yakıştığını dile getirdi.

Kendisine ana tabloda oynama fırsatını veren Türkiye Tenis Federasyonuna teşekkür eden Çağla, büyük turnuvaların kendisini çok motive ettiğini kaydetti.

Çağla Büyükakçay, uluslararası alanda yeni başarılar elde etmek için elinden geleni yaptığını vurguladı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez de Antalya'da böyle büyük bir turnuva olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Organizasyon, 31 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Megasaray Hotels Açık'ta WTA Turnuvası Başladı - Son Dakika

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