TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, bu görevi 2024-2028 yılları arasında sürdürecek ve dünya voleyboluna liderlik edecek. Üstündağ'ın yanı sıra FIVB kurullarında yer alacak temsilciler şu şekilde:
Nilüfer Başak Shimonsky: Voleybol Konseyi Uzmanı
Orkun Özel: Finans Komisyonu Üyesi
Çiğdem Dilek: Hukuk Komisyonu Üyesi
Prof. Dr. Yusuf Erdem: Sağlık Komisyonu Üyesi
Oğuz Değirmenci: Kitlesel Katılım ve Kar Voleybolu Komisyonu Üyesi
Son Dakika › Spor › Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Konsey Başkanı Seçildi - Son Dakika
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