Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Konsey Başkanı Seçildi

Spor

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, bu görevi 2024-2028 yılları arasında sürdürecek ve dünya voleyboluna liderlik edecek. Üstündağ'ın yanı sıra FIVB kurullarında yer alacak temsilciler şu şekilde:

Nilüfer Başak Shimonsky: Voleybol Konseyi Uzmanı

Orkun Özel: Finans Komisyonu Üyesi

Çiğdem Dilek: Hukuk Komisyonu Üyesi

Prof. Dr. Yusuf Erdem: Sağlık Komisyonu Üyesi

Oğuz Değirmenci: Kitlesel Katılım ve Kar Voleybolu Komisyonu Üyesi