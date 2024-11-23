Mehmet Akif Üstündağ FIVB Voleybol Konseyi Başkanı

Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Voleybol Konsey Başkanı oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Üstündağ, uluslararası arenada büyük bir onur olarak görülen bu önemli görevi 2024-2028 yılları arasında sürdürecek ve dünya voleyboluna liderlik edecek.

FIVB kurullarında yer alacak diğer Türk isimler şunlar:

Voleybol konseyi uzmanı: Nilüfer Başak Shimonsky

Finans komisyonu üyesi: Orkun Özel

Hukuk komisyonu üyesi: Çiğdem Dilek

Sağlık komisyonu üyesi: Prof. Dr. Yusuf Erdem

Kitlesel katılım ve kar voleybolu komisyonu üyesi: Oğuz Değirmenci

Voleybol ligleri ve kulüpleri konseyi üyeliği: Türkiye