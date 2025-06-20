Mehmet Başkan Bozkurt U15 Avrupa Şampiyonası\'nda Ay-Yıldızlı Forma ile Mücadele Edecek

Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcusu Mehmet Başkan Bozkurt, U15 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla mindere çıkacak.

Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcusu Mehmet Başkan Bozkurt, 25-28 Haziran 2025 tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek U15 Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma ile mindere çıkacak. Manavgat Belediyespor güreş takımında devrim niteliğinde kararlara imza attıklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, "Güreş takımı bünyesinde diğer illerden gelen başpehlivanlar başta olmak üzere diğer boylardaki sporcularla ilişiğimizi kestik. Manavgat Belediyespor bundan böyle sadece yağlı güreşte değil minder güreşinde Manavgat'ın genç sporcularıyla sadece Türkiye'de değil yurtdışında başarı hedefliyoruz. Bunun ilk örneği yağlı güreşte elde ettiği başarılara minder güreşindeki başarıları da ekleyen genç güreşçimiz Mehmet Başkan Bozkurt'tur. Güreşçimiz Mehmet Başkan Bozkurt, 25-28 Haziran tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek U15 Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla mindere çıkacak. Milli takımımıza ve sporcumuz Mehmet Başkan Bozkurt'a, Avrupa şampiyonasında başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA