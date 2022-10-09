Mehmet Büyükekşi: "Darısı Türk Milli Futbol Takımımıza" - Son Dakika
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Mehmet Büyükekşi: "Darısı Türk Milli Futbol Takımımıza"

09.10.2022 23:01

- Mehmet Büyükekşi: "Darısı Türk Milli Futbol Takımımıza" TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Euro 2024 elemelerinde avantajlı kura çektik" Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ampute Futbol Takımı'nın şampiyonluk sevincini paylaşırken, "Darısı Türk Milli Futbol Takımımıza" dedi.

- Mehmet Büyükekşi: "Darısı Türk Milli Futbol Takımımıza"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi:

"Euro 2024 elemelerinde avantajlı kura çektik"

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ampute Futbol Takımı'nın şampiyonluk sevincini paylaşırken, "Darısı Türk Milli Futbol Takımımıza" dedi.

Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. Karşılaşmayı tribünden takip eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi karşılaşma sonrası sahaya inerek futbolcuları ve teknik heyeti kutladı. Ampute Milli Takımı'na her zaman destek verdiklerini vurgulayan Büyükekşi, "Daha önce Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonluğu var, dünya ikinciliği, dünya üçüncülüğü var. Dünya şampiyonluğu eksikti bugün o da tamamlandı. Ampute Milli Takımı'na 17 yıldan beri büyük destek veriyoruz. Oynanan 70 maçın 4 tanesi hariç tamamı Riva'da oynandı. Her türlü desteği bugüne kadar verdik. 360 sporcuya ev sahipliği yaptık. Mutluyuz, gururluyuz. Türk milleti en güzel şeylere layık. Bugün de bunu yaptık. Darısı Türk Milli Futbol Takımımıza" ifadelerini kullandı.

"Avantajlı kura çektik"

Final maçı öncesi Euro 2024 kura çekimini Almanya'da takip eden Büyükekşi, elemelerde ay-yıldızlıların grubunu değerlendirerek şunları söyledi:

" Frankfurt'ta avantajlı bir kura çektik. Bugün de gördük ki bu muhteşem seyirci her zaman Türk Milli Takımı'nın yanında olması lazım. Rakibimiz kim olursa olsun, biz eğer inanırsak her şeyi başarabiliriz. Milli maçlarda aynı şevk ve heyecanla sahamızda veya yurt dışındaki maçlarda bütün Türk vatandaşlarımızı milli takımımızı desteklemeye davet ediyorum. Medyamızla, taraftarımızla kenetlenebilirsek sürdürülebilir başarı yakalarız."

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Kaynak: İHA

Mehmet Büyükekşi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Büyükekşi: 'Darısı Türk Milli Futbol Takımımıza' - Son Dakika

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