 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ali Koç'tan ''TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?'' sorusuna net yanıt - Son Dakika
Üye Girişi

Ali Koç'tan ''TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?'' sorusuna net yanıt

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal edilmesiyle ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan ve tüm bu yaşananlardan TFF'yi sorumlu tutan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ''TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?'' diye soruldu. Koç bu soruya, ''TFF Başkanı istifa etmelidir evet. Benim kopuş sebebim, artık inancımın kalmamasını sebebi gözlerimin içine bakılarak gerçek olmayan şeyler ifade ediliyor'' diyerek yanıt verdi.

06.01.2024 - 00:11,  Güncelleme: 00:21
Abone Ol

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir canlı yayında "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?" sorusuna, "TFF Başkanı istifa etmelidir evet. Benim kopuş sebebim, artık inancımın kalmamasını sebebi gözlerimin içine bakılarak gerçek olmayan şeyler ifade ediliyor" şeklinde yanıt verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan fakat Atatürk pankart ve tişörtlerine izin verilmemesi nedeniyle iptal edilen Süper Kupa finalinin iptal edilmesiyle ilgili canlı yayında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Başkan, tüm bu yaşananlardan TFF'yi sorumlu tuttu.

"TFF BAŞKANI İSTİFA ETMELİDİR"

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Ali Koç'a TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi? şeklinde bir soru yöneltildi. Koç bu soruya, "TFF Başkanı istifa etmelidir evet. Benim kopuş sebebim, artık inancımın kalmamasını sebebi gözlerimin içine bakılarak gerçek olmayan şeyler ifade ediliyor" şeklinde yanıt verdi.

İşte Koç'un Büyükekşi hakkındaki açıklamaları;

"Biz dünyanın en büyük spor kulüplerinden biriyiz. 3 kulüp Cumhuriyetten önce kurulmuş kulüpler, genç Cumhuriyette sporu yayması istenmiş kulüpler. Sayın Başkanın yüzüne söyledim, bu konu bizim için hassas dedim. Biz 3 Temmuz'u yaşamış camiayız. Yarın bir gün akrabanız üzerinden baskı yapılabilir. Rekabeti etkileyebilir endişesinden dolayı söylüyorum dedim. Muhtemelen siz yine başkan olursunuz, belki çıkışımızdan dolayı aile ferdiniz rahatlar. Ama sonra ben insanların niyetine bakarım. Yapısal sorunlarla ilk yıl mücadele etti. İyi niyetle mücadele etti. Tekrar seçildi, sonra yavaş yavaş sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Çok zikzak yapılıyor. TFF Başkanı istifa etmelidir evet. Benim kopuş sebebim, artık inancımın kalmamasını sebebi gözlerimin içine bakılarak gerçek olmayan şeyler ifade ediliyor. Federasyon başkanımız ne yazık ki son 3 ayda özellikle olduğu yerden hiç istenmediği noktaya geldi futbol açısından. Bu olayda hiçbir dahli yokmuş gibi davranmaları."

"FEDERASYON SORUMLULUĞU ÜSTÜNDEN ATMAYA ÇALIŞIYOR"

Suudi Arabistan'daki maça dakikalar kala Atatürk pankart ve tişörlerine izin verilmemesinin TFF'nin sorumluluğunda olduğunu belirten Koç, "Biz şunu istedik, ayın 2'sinde, biz de işin dibine inmek istiyoruz. Büyük bir fiyasko oldu. Bu nasıl oldu? Bunun dibine inmek istiyoruz. Protokol var, kulüpler dayatmaya çalıştı diye federasyonun sorumluluğu üstünden atması için kurgulandığı bir senaryo bu" ifadelerini kullandı.

"SORUMLULUK FEDERASYON'DA"

Yaşananlardan TFF'yi sorumlu tutan Koç, "Ömer Çelik Bey çok güzel konuşmuş. 'Burada planlama hatası yapılmış' demiş. Sonuna kadar haklı. Belki de hiç planlama yapılmamış. Sorumluluk net olarak Federasyon'da" dedi.

Ali Koç\'tan \'\'TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?\'\' sorusuna net yanıt
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR

Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Beko, Ali Koçak, Gündem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan ''TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?'' sorusuna net yanıt - Son Dakika


00:43
Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı
00:13
Bursa'da oto yıkama istasyonunda sucuk yıkadılar Bursa'da oto yıkama istasyonunda sucuk yıkadılar
00:11
Ali Koç'tan ''TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?'' sorusuna net yanıt Ali Koç'tan ''TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?'' sorusuna net yanıt
23:30
Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29
AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
23:22
Meral Akşener, İYİ Parti'nin Bursa adayını açıkladı Meral Akşener, İYİ Parti'nin Bursa adayını açıkladı
22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı

Son Dakika
00:43 Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı
00:13 Bursa'da oto yıkama istasyonunda sucuk yıkadılar
00:11 Ali Koç'tan ''TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?'' sorusuna net yanıt
23:30 Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29 AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
23:22 Meral Akşener, İYİ Parti'nin Bursa adayını açıkladı
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 01:16:41. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Koç'tan ''TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?'' sorusuna net yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement