Ali Koç\'tan \'\'TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?\'\' sorusuna net yanıt

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir canlı yayında "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?" sorusuna, "TFF Başkanı istifa etmelidir evet. Benim kopuş sebebim, artık inancımın kalmamasını sebebi gözlerimin içine bakılarak gerçek olmayan şeyler ifade ediliyor" şeklinde yanıt verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan fakat Atatürk pankart ve tişörtlerine izin verilmemesi nedeniyle iptal edilen Süper Kupa finalinin iptal edilmesiyle ilgili canlı yayında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Başkan, tüm bu yaşananlardan TFF'yi sorumlu tuttu.

"TFF BAŞKANI İSTİFA ETMELİDİR"

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Ali Koç'a TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi? şeklinde bir soru yöneltildi. Koç bu soruya, "TFF Başkanı istifa etmelidir evet. Benim kopuş sebebim, artık inancımın kalmamasını sebebi gözlerimin içine bakılarak gerçek olmayan şeyler ifade ediliyor" şeklinde yanıt verdi.

İşte Koç'un Büyükekşi hakkındaki açıklamaları;

"Biz dünyanın en büyük spor kulüplerinden biriyiz. 3 kulüp Cumhuriyetten önce kurulmuş kulüpler, genç Cumhuriyette sporu yayması istenmiş kulüpler. Sayın Başkanın yüzüne söyledim, bu konu bizim için hassas dedim. Biz 3 Temmuz'u yaşamış camiayız. Yarın bir gün akrabanız üzerinden baskı yapılabilir. Rekabeti etkileyebilir endişesinden dolayı söylüyorum dedim. Muhtemelen siz yine başkan olursunuz, belki çıkışımızdan dolayı aile ferdiniz rahatlar. Ama sonra ben insanların niyetine bakarım. Yapısal sorunlarla ilk yıl mücadele etti. İyi niyetle mücadele etti. Tekrar seçildi, sonra yavaş yavaş sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Çok zikzak yapılıyor. TFF Başkanı istifa etmelidir evet. Benim kopuş sebebim, artık inancımın kalmamasını sebebi gözlerimin içine bakılarak gerçek olmayan şeyler ifade ediliyor. Federasyon başkanımız ne yazık ki son 3 ayda özellikle olduğu yerden hiç istenmediği noktaya geldi futbol açısından. Bu olayda hiçbir dahli yokmuş gibi davranmaları."

"FEDERASYON SORUMLULUĞU ÜSTÜNDEN ATMAYA ÇALIŞIYOR"

Suudi Arabistan'daki maça dakikalar kala Atatürk pankart ve tişörlerine izin verilmemesinin TFF'nin sorumluluğunda olduğunu belirten Koç, "Biz şunu istedik, ayın 2'sinde, biz de işin dibine inmek istiyoruz. Büyük bir fiyasko oldu. Bu nasıl oldu? Bunun dibine inmek istiyoruz. Protokol var, kulüpler dayatmaya çalıştı diye federasyonun sorumluluğu üstünden atması için kurgulandığı bir senaryo bu" ifadelerini kullandı.

"SORUMLULUK FEDERASYON'DA"

Yaşananlardan TFF'yi sorumlu tutan Koç, "Ömer Çelik Bey çok güzel konuşmuş. 'Burada planlama hatası yapılmış' demiş. Sonuna kadar haklı. Belki de hiç planlama yapılmamış. Sorumluluk net olarak Federasyon'da" dedi.