Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu? TFF'nin yeni başkanı bugün belli oluyor - Son Dakika
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Spor

Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu? TFF'nin yeni başkanı bugün belli oluyor

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Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Seçim için başvuruları kabul edilen mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu, delegelerin 5'te 1'inden alacakları ıslak imzalı destekleri sunarak başkanlık seçimine girebilecekler. Yeni seçilecek TFF Başkanı, Haziran 2027'ye kadar görev yapacak.

18.07.2024 08:44  Güncelleme: 08:52
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirilecek. Ankara'daki JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapılacak. Seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyor.

TFF'nin Genel Kurul çağrısına göre, kongrenin toplanmasına ilişkin esaslara binaen ilk toplantıda salt çoğunluk (161 delege) aranacak. İlk gün çoğunluk sağlanamazsa genel kurul bir gün sonra delege tam sayısının 3'te biriyle (107) toplanabilecek. İkinci oturumda da çoğunluğun olmaması halinde genel kurul 26 Temmuz'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

3 BAŞKAN ADAYININ BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

TFF, başkanlık seçimi için adaylık başvuru süresinin (11 Temmuz) tamamlanmasının ardından 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada; mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başvurularının kabul edildiğini duyurmuştu.

SERVET YARDIMCI ÇEKİLDİ

10 Temmuz'da adaylık başvurusunun kabul edildiğini açıklayan Servet Yardımcı, 11 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkan adaylığından çekildiğini belirtmişti. Söz konusu 3 adayın başkanlık seçimine girebilmesi için kongre günü Genel Kurul Divanı'na, delegelerin 5'te 1'inden (65 delege) alacakları ıslak imzalı destekleri sunmaları gerekiyor. Her delege bir başkan adayı için imza verebiliyor. Yeni seçilecek TFF Başkanı, Haziran 2027'ye kadar görev yapacak.

Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu? TFF\'nin yeni başkanı bugün belli oluyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu? TFF'nin yeni başkanı bugün belli oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Seco: İnşallah büyükekşi kazanır 5 67 Yanıtla
    Mustafa Akçay: Duanın kabul olmayacağı katılımlardan belli 17 0 talha Durusoy: İbrahim Hacıosmanoğlu kazanır bu arkadasın ne faydasını gördün Mehmet Büyükekşi 8 0
  • Salih Akinci: İkisi de FB düşmanı. 15 4 Yanıtla
  • ferhat eser: ikisinide istemiyoruz 3 1 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin: Merak ediyorum FB kimi destekleyecek. ???????? 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Akçay: Ekşi maya hamura zarar verir 0 1 Yanıtla
  • Murat Simsek: Koskoca FENERBAHCE 1 başkan adayı çıkaramıyor yazık. 0 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız: al birini vur diğerine 0 0 Yanıtla

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