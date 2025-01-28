Mehmet Güneş Yeni Malatyaspor'dan Ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mehmet Güneş Yeni Malatyaspor'dan Ayrıldı

Mehmet Güneş Yeni Malatyaspor\'dan Ayrıldı

Yeni Malatyaspor'un genç orta saha oyuncusu Mehmet Güneş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile 6 yıl formasını giydiği kulübe veda etti. Konyaspor ile anlaştığı öğrenilen Güneş, taraftara ve kulüp camiasına teşekkür etti.

28.01.2025 18:37  Güncelleme: 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1'İNCİ Lig ekiplerinden Yeni Malatyapor'un orta sahası Mehmet Güneş, sarı-siyahlı kulübe veda etti.

Yeni Malatyaspor alt yapısında yetişen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübe veda etti. Süper Lig temsilcisi Konyaspor ile anlaştığı öğrenilen Güneş, sosyal medya hesabından, "Büyük Yeni Malatyaspor camiası; yaklaşık olarak 6 yıldır büyük bir onurla formasını taşıdığım, altyapısından yetiştiğim Yeni Malatyaspor Kulübü'nden ayrılma vaktim geldi. İyisiyle kötüsüyle geçen günlerimiz, yıllarımız oldu. Burada olduğum sürece takımımızın başarısı için ter döktüm. Gerek saha içinde gerekse saha dışında üzerime düşen her türlü fedakarlığı yapmanın gururuyla bu camiadan ayrılıyorum. Malatya şehri ve Yeni Malatyaspor her zaman hayatımın bir parçası olarak kalacak ve asla unutmayacağım. 6 yıllık bu süreç içerisinde üzerimde emekleri olan başta birlikte çalıştığımız hocalarıma, futbolcu arkadaşlarıma, yöneticilerimize ve kulüp personellerimize teşekkür ediyorum. Son olarak ise en büyük teşekkürü cefakar ve fedakar Yeni Malatyaspor taraftarlarımıza etmek istiyorum. İyi günde de kötü günde de desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, Yerel Haberler, Sosyal Medya, Mehmet Güneş, Konyaspor, 3-sayfa, Malatya, Futbol, Medya, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Güneş Yeni Malatyaspor'dan Ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Erdoğan’dan Bakan Ersoy’a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız
12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
17:56 İran’dan Trump’a ’’Gaza’’lı yanıt İran'dan Trump'a ''Gaza''lı yanıt
17:50 Esad’ın devrilmesi sonrası Rusya’dan Şam’a ilk ziyaret Esad'ın devrilmesi sonrası Rusya'dan Şam'a ilk ziyaret
17:32 Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
17:31 Güney Kore’de yolcu uçağı alev aldı Güney Kore'de yolcu uçağı alev aldı
17:09 Beşiktaş, Barcelona’nın yıldızına göz dikti Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızına göz dikti
17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
17:08 Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini
17:08 Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 13:12:33. #1.11#
SON DAKİKA: Mehmet Güneş Yeni Malatyaspor'dan Ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.