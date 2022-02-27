Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Hedefimiz Play-off'un içinde kalmak" - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Hedefimiz Play-off'un içinde kalmak"

27.02.2022 22:45

- Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Hedefimiz Play-off'un içinde kalmak" İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Kocaelispor beraberliği sonrasında, amaçlarının Süper Lig için mücadele etmek olduğunu vurgulayarak, "Play-off grubunun içinde kalmak istiyoruz.

- Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Hedefimiz Play-off'un içinde kalmak"

İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Kocaelispor beraberliği sonrasında, amaçlarının Süper Lig için mücadele etmek olduğunu vurgulayarak, "Play-off grubunun içinde kalmak istiyoruz. Bu dakikadan sonra kırılmalı bir lig olacak. Takımın morali için 1 puan, kaybetmekten iyidir" dedi.

İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, "Kocaelispor ile çok iyi bir oyun oynadık, neticesinde 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Kocaelispor, Türk futbolunun ve bu ligin çok kıymetli ve önemli takımlarından biri, bunun için de puan durumuna bakıp aldanmamak gerekiyor. Biz de maça buna göre hazırlandık ama maçın içerisine tam olarak giremedik. Bunda rakibimizin uyguladığı taktiğin de etkisi oldu. İkinci yarı oyuna ağırlığımızı koyduk. İstatistiklere bakıldığında bütün verilerin bizden yana olduğu görülüyor. Talihsiz bir pozisyon neticesinde golü yedik. Kaçan bir penaltı ve son saniyede attığımız golle beraberliği aldık. Kocaelispor'un puana ihtiyaç duyacağını bildiğimizden çok iyi bir maç olacağını da biliyorduk. Hedefimiz play-off'un içinde kalmak. İstanbulspor, Kocaelispor gibi büyük camialardandır. Bizim amacımız Süper Lig için mücadele etmek, play-off grubunun içinde kalmak istiyoruz. Lig yeni başlıyor, bu dakikadan sonra kırılmalı bir lig olacak. Puan, puandır öyle bakmak lazım ama İstanbulspor'un hedefi olduğu için 1 puana sevindiğimizi söyleyemeyiz. Takımın morali için kaybetmekten iyidir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Hüseyin Dalgıç: Hedefimiz Play-off'un içinde kalmak
Mehmet Hüseyin Dalgıç: Hedefimiz Play-off'un içinde kalmak
Mehmet Hüseyin Dalgıç: Hedefimiz Play-off'un içinde kalmak

YORUMLAR
500
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ardından - Domenec Torrent Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ardından - Domenec Torrent Galatasaray, Rize'yi yine geriden gelip yendi Galatasaray, Rize'yi yine geriden gelip yendi

Spor Toto Süper Lig, Mehmet Hüseyin, İstanbulspor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Hüseyin Dalgıç: 'Hedefimiz Play-off'un içinde kalmak' - Son Dakika


Son Dakika
22:34 FIFA, Rusya'ya yaptırım uyguladı! İşte o tarihi kararlar
22:29 Güvenlik ve ulaşım zorluğu Ukrayna-Rusya arasındaki müzakereye engel oldu! Yeni detaylar ortaya çıktı: Birkaç saat içerisinde başlayabilir
22:22 12 faule maruz kaldı! Bacaklarını paylaşıp eski takım arkadaşlarına seslendi: Bir şey diyecek misiniz?
21:45 Beşiktaşlı Josef de Souza'nın paylaşımı olay oldu! Tepkiler sonrası kısa sürede kaldırdı
21:07 Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti
21:00 Türk SİHA'larına övgü dolu sözler! Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Rus tanklarını durdurabilen çok ciddi silahlar
20:40 Beyaz Saray ve NATO Rusya'nın caydırıcı kuvvetler kararını "tehlikeli" ve "sorumsuz" olarak nitelendirdi
20:26 "Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?" sorusuna Ekrem İmamoğlu yanıt verdi: Zor soru bak
20:23 Erzurumlu futbolcu "Savaşa hayır" yazılı tişörtü giymeyi reddetti! Sosyal medyada tepkiler büyüyor
19:54 Rusya'ya yeni yaptırımlar geldi! Avrupa Birliği hava sahasını Rus uçaklarına kapatılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 22:52:33. #1.13#
SON DAKİKA: Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Hedefimiz Play-off'un içinde kalmak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement