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Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Samsunspor'a karşı alınan galibiyetten dolayı sevinçliyiz" - Son Dakika

Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Samsunspor'a karşı alınan galibiyetten dolayı sevinçliyiz"

20.12.2021 20:09

- Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Samsunspor'a karşı alınan galibiyetten dolayı sevinçliyiz" İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Samsunspor gibi taktik becerisi ve fiziksel üstünlüğü olan rakibe karşı alınan galibiyetten çok sevinçli olduklarını söyledi.

- Mehmet Hüseyin Dalgıç: " Samsunspor'a karşı alınan galibiyetten dolayı sevinçliyiz"

İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Samsunspor gibi taktik becerisi ve fiziksel üstünlüğü olan rakibe karşı alınan galibiyetten çok sevinçli olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'i 18. haftasında İstanbulspor sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabakadan sonra basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, ligdeki en kuvvetli takımlardan biriyle oynayıp 2-1 galip gelmesini bildiklerini ifade ederek, "Bu hafta içinde taktik olarak çok iyi hazırlandık, rakibi iyi analiz ettik ve bunun neticesinde sahada Samsunspor'un da hazırlandığı belli. Samsunspor gibi taktik becerisi ve fiziksel üstünlüğü olan rakibe karşı alınan galibiyetten çok sevinçliyiz. Play-off'ta Samsunspor ile yer değiştirdik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki maç için galibiyet için gideceğiz. Samsunspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim" dedi.

Mehmet Hüseyin Dalgıç: Samsunspor'a karşı alınan galibiyetten dolayı sevinçliyiz
Mehmet Hüseyin Dalgıç: Samsunspor'a karşı alınan galibiyetten dolayı sevinçliyiz
Mehmet Hüseyin Dalgıç: Samsunspor'a karşı alınan galibiyetten dolayı sevinçliyiz
Mehmet Hüseyin Dalgıç: Samsunspor'a karşı alınan galibiyetten dolayı sevinçliyiz

Mehmet Hüseyin, İstanbulspor, Samsunspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Hüseyin Dalgıç: 'Samsunspor'a karşı alınan galibiyetten dolayı sevinçliyiz' - Son Dakika Spor


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