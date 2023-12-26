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Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ÇBK Mersin'i 76-73 yendi - Son Dakika
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Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ÇBK Mersin'i 76-73 yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda ÇBK Mersin'i 76-73 yendi.

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ÇBK Mersin\'i 76-73 yendi
26.12.2023 - 19:48,
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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Burak Anlatıcı, Çağatay Taşkın

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 6, Melis Gülcan 5, Mabrey 27, Derin Yaya 10, Holingsvorth 12, Kiss 11, Cornelius 2, Sinem Ataş, Meltem Avcı,

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 15, Calhoun 6, Ayşe Cora 21, Özge Özışık 5, Nared 18, Ivanova 11, Ezgi Manlacı, Ferda Yıldız,

1. Periyot: 29-24

Devre: 43-49

3. Periyot: 58-68

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda ÇBK Mersin'i 76-73 yendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ÇBK Mersin'i 76-73 yendi - Son Dakika
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