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İzmit Belediyespor, Galatasaray'ı 93-79 mağlup etti - Son Dakika
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İzmit Belediyespor, Galatasaray'ı 93-79 mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 93-79 yendi. Maçın salonu Şehit Polis Recep Topaloğlu idi ve hakemler Murat Ciner, Hüseyin Çamcı ve Batuhan Mert Gül'dü. İzmit Belediyespor'dan Ayşe Cora 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

İzmit Belediyespor, Galatasaray\'ı 93-79 mağlup etti
30.12.2023 - 18:30,
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Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Murat Ciner, Hüseyin Çamcı, Batuhan Mert Gül

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 21, Calhoun 9, Ayşe Cora 30, Nared 18, Ivanova 12, Ferda Yıldız 1, Dilara Tongar, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı, Özge Özışık 2

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 18, Hines-Allen 11, Hartley 24, Vanloo 20, Meltem Yıldızhan 2, Sude Yılmaz 4, Harika Gözde Eldaş, İnci Güçlü, Büşra Akbaş

1. Periyot: 23-24

Devre: 47-43

3. Periyot: 74-63

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 93-79 yendi.

Kaynak: AA
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Batuhan Mert, Kocaeli, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmit Belediyespor, Galatasaray'ı 93-79 mağlup etti - Son Dakika


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