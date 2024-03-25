Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup etti

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Galatasaray Çağdaş Faktoring\'i mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 95-83 mağlup etti. İzmit temsilcisi, bu sonuçla seride durumu 1-1'e getirdi.

25.03.2024 17:47  Güncelleme: 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Zafer Yılmaz, Uğur Özen, Yarkın Keskin

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 25, McCowan 3, Meltem Yıldızhan 6, Hartley 13, Vanloo 11, Büşra Akbaş 7, Sude Yılmaz 13, Harrigan 5

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 17, Calhoun 14, Ayşe Cora 30, Özge Özışık 2, Nared 20, Ivanova 10, Başak Altunbey 2, Ferda Yıldız

1. Periyot: 22-25

Devre: 47-42

3. Periyot: 65-65

Beş faulle çıkan: 39.14 Özge Özışık (Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 95-83 mağlup etti.

İzmit temsilcisi, bu sonuçla seride durumu 1-1'e getirdi. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı serinin üçüncü ve son maçı, 27 Mart Çarşamba günü Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA

Galatasaray, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına devam ediyor
    18:28 Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına devam ediyor

    Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  • Cezayir'deki amatör maçta hayatını kaybeden genç futbolcu
    18:18 Cezayir'deki amatör maçta hayatını kaybeden genç futbolcu

    Cezayir'de gerçekleşen bir amatör futbol maçında, 17 yaşındaki futbolcu Wassim Jazzar, rakip bir defans oyuncusuyla girdiği mücadelede aldığı darbe sonucunda hayatını kaybetti. Olay yerinde ambulans veya doktor bulunmaması, acil sağlık hizmetlerinin eksikliğini gözler önüne serdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç futbolcu kurtarılamadı. Bu olay, sporun acımasız yönünü ve acil sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha hatırlattı.

  • KKTC Başbakanı Üstel, Türk Karate Milli Takımı'nın ülkede kamp yapmasından memnuniyet duyduğunu belirtti
    18:09 KKTC Başbakanı Üstel, Türk Karate Milli Takımı'nın ülkede kamp yapmasından memnuniyet duyduğunu belirtti

    KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türk Karate Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için ülkesinde kamp yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye üzerinden dünyanın uyguladığı izolasyonları bertaraf ettiklerini söyledi. Türk Karate Milli Takımı'nın KKTC'de kamp yapmasının önemini vurgulayan Üstel, Türkiye'deki diğer federasyonlar ve kulüpleri ülkeye davet etti. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz ise KKTC'ye başarılı sporcular ile kamp yapmaya geldiklerini belirterek, bu kampın bir diğer özelliğinin iki Kıbrıs gazisi ile bir arada olmak olduğunu ifade etti. Türk Karate Milli Takımı'nın KKTC'de kamp yapmasının dünyaya güzel bir mesaj olduğunu vurgulayan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, Kıbrıs Türklerine moral verdiğini söyledi.

  • CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ahmet Aras Fethiye'de Buluştu
    18:06 CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ahmet Aras Fethiye'de Buluştu

    CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, Fethiyespor Kulübü, esnaflar, muhtarlar ve otelcilerle buluşarak yerel sporu destekleyeceklerini ve gençleri spora yönlendireceklerini aktardı.

  • Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de kritik toplantı
    17:59 Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de kritik toplantı

    Fenerbahçe'de, Süper Lig'den çekilmenin görüşüleceği 2 Nisan'daki genel kurul toplantısı öncesinde 29 Mart Cuma günü Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir toplantı yapılacak.

  • Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi sona erdi
    17:13 Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi sona erdi

    Haftanın karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle: İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 31-36, Anadolu Üniversitesi-Aksaray Belediyespor: 38-29, Konyaaltı Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 32-29, Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor: 29-26, Yenimahalle Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa: 41-36

  • Beyzbol5 Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği Spor Kulübü şampiyon oldu
    17:06 Beyzbol5 Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği Spor Kulübü şampiyon oldu

    Türkiye Ragbi Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan ve Türkiye'de ilk kez düzenlenen Beyzbol5 Kulüpler Türkiye Şampiyonası'na Balıkesir ev sahipliği yaptı. Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği Spor Kulübü, İznik Belediye Spor Kulübü'nü mağlup ederek şampiyon oldu.


18:25 İnternet üzerinden bebek satışı skandalı Bakanlık harekete geçti İnternet üzerinden bebek satışı skandalı! Bakanlık harekete geçti
17:42 BM Güvenlik Konseyi’nde, Gazze’de derhal ateşkes öngören tasarı kabul edildi BM Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de derhal ateşkes öngören tasarı kabul edildi
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj
15:59 Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı
15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
17:59 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de kritik toplantı Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de kritik toplantı
17:07 B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası
16:20 Gençlerbirliği’nden Real Madrid’e transfer olmuştu DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e transfer olmuştu! DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı
15:35 Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi
15:20 Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
14:12 Selim Gülgören’den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 19:02:01. #1.13#
SON DAKİKA: Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement