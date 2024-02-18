Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, İlkem Yapı Tarsusspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, İlkem Yapı Tarsusspor'u mağlup etti

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, İlkem Yapı Tarsusspor\'u mağlup etti

Salon: Şehit Polis Recep TopaloğluHakemler: Yiğit Emre Şimşek, Hasan Ok, Sami İrekMehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Nared 31, Hillsman 15, Ayşe Cora 14, Ivanova 15, Calhoun 10, Başak Altunbey, Ferda Yıldız 6, Ezgi Manlacı 2İlkem Yapı Tarsusspor: Cave 22, Robinson, 18, Davis 14, Yağmur Bul...

18.02.2024 19:48
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Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Yiğit Emre Şimşek, Hasan Ok, Sami İrek

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Nared 31, Hillsman 15, Ayşe Cora 14, Ivanova 15, Calhoun 10, Başak Altunbey, Ferda Yıldız 6, Ezgi Manlacı 2

İlkem Yapı Tarsusspor: Cave 22, Robinson, 18, Davis 14, Yağmur Bul 15, Kübra Erat 2, Palenikova 9, Büşra Akgün, Işılay Eğin

1. Periyot: 21-25

Devre: 47-48

3. Periyot: 69-64

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, sahasında İlkem Yapı Tarsusspor'u 93-80 yendi.

Kaynak: AA

Emre Şimşek, Ayşe Cora, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, İlkem Yapı Tarsusspor'u mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, İlkem Yapı Tarsusspor'u mağlup etti - Son Dakika
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