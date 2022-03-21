Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti! - Son Dakika

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Mehmet Sepil, Göztepe'deki başkanlık ve yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Roman Abramovich'in Göztepe'ye ilgisi olduğu konuşulurken Sepil'in istifa kararı dikkat çekti.

"DAHA İYİ NOKTALARA GELMESİ İÇİN"

Mehmet Sepil istifa açıklamasında, "Büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü Başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim. Göztepe Spor Kulübü'nün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim, kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'E ÇIKTILAR

Göztepe, Mehmet Sepil'in 8 yıllık görev süresinde 14 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükseldi. İzmir ekibi Gürsel Aksel Stadı ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne kavuştu.

ABRAMOVICH SÖYLENTİLERİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasının ardından Rus oligark Roman Abramovich, sahibi olduğu Chelsea'den uzaklaştırıldı. Chelsea'nin satışa çıkmasıyla Abramovich'in Göztepe'ye talip olduğu iddiaları İngiltere'de ortaya atıldı. Abramovich'e ait lüks yatın bugün Datça'ya gelmesi Göztepe iddialarını kuvvetlendirdi.