Mehmet Şimşek, yeniden Eskişehirspor'un başkanı seçildi - Son Dakika
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Mehmet Şimşek, yeniden Eskişehirspor'un başkanı seçildi

12.06.2022 16:03
Mehmet Şimşek, yeniden Eskişehirspor'un başkanı seçildi

Eskişehirspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda, seçimlere tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Şimşek, ikinci kez başkan seçildi.

Eskişehirspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda, seçimlere tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Şimşek, ikinci kez başkan seçildi.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısına 871 delegeden 148'i ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt katıldı. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Şimşek, kongre üyelerinin oy birliğiyle 3 yıllığına yeniden başkan seçildi. Kulübü daha yukarılara çıkarmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Mehmet Şimşek, "Şuradaki insanlar hala kulübünü terk etmeyen insanlar. Demek ki ne demek? Bu kulübün hala iyisinde de kötüsünde de arkasında olan insanlar demek. Kulübün şaşaalı dönemlerinde olanlar terk etti, gitti. Kaldık biz bize. Yok paramız, paramız olmadığını herkes biliyor. Biz kulübümüzü yukarıya doğru çıkartmak istiyoruz. Bu çekirdek kadromuzla çıkartmak istiyoruz. Herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.Gelecek sezon TFF 3'üncü ligde mücadele edecek olan Eskişehirspor Kulübü'nün 2'inci kez başkanlığına seçilen Mehmet Şimşek'in yönetiminde ise şu isimler yer aldı; Erkan Koca, Mete Yılmaz, Selim Demircioğlu, Özgür Marankoz, Özgür Sürücü, Oğuz Şengel, Erkan Yücel, Hasan Fıstık, Hakan Sayın, Cihan Gürsoy, Tahsin Arman Şanbaklı, Mustafa Topkaya, Mustafa Kemal Bandırma ve Serhan Taşdemir.


Mehmet Şimşek, yeniden Eskişehirspor'un başkanı seçildi
Mehmet Şimşek, yeniden Eskişehirspor'un başkanı seçildi
Mehmet Şimşek, yeniden Eskişehirspor'un başkanı seçildi
Mehmet Şimşek, yeniden Eskişehirspor'un başkanı seçildi
Mehmet Şimşek, yeniden Eskişehirspor'un başkanı seçildi
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Hasan Polatkan, Eskişehirspor, Mehmet Şimşek, Odunpazarı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Şimşek, yeniden Eskişehirspor'un başkanı seçildi - Son Dakika

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