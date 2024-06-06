Mehmet Topal, Petrolul Ploieti'nin yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika
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Spor

Mehmet Topal, Petrolul Ploieti'nin yeni teknik direktörü oldu

Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploieti, eski milli futbolcu Mehmet Topal'ı teknik direktörlük görevine getirdi. 38 yaşındaki Topal, kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladı ve Ploieti'ye gelecek. Topal, kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş ve Valencia gibi takımlarda forma giymişti.

06.06.2024 15:11
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Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploieti, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal'ın getirildiğini duyurdu.

Eski milli futbolcu Mehmet Topal, teknik direktörlük kariyerine adım attı. Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploieti, takımın başına Mehmet Topal'ın getirildiğini açıkladı. Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada "Türk futbolunun efsane isimlerinden Mehmet Topal yeni teknik direktörümüz oldu. 38 yaşındaki teknik adam, kulübümüz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve pazar günü Ploieti'ye gelecek. Yeni teknik direktörümüze hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

38 yaşındaki Mehmet Topal, kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş ve Valencia'da top koşturmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mehmet Topal, Petrolul Ploieti'nin yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika

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