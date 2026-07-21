Mehmet Türkmen UEFA Konferans Ligi'nde

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznicar ile Portekiz'in Braga takımları arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Sırbistan'ın Belgrad şehrindeki Rekreativni Center Mladost Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada, Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Suat Güz üstlenecek.

Çağdaş Altay ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.