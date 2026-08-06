Mehmet Yavuz, İşitme Engelliler Golf Şampiyonası'nda - Son Dakika
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Mehmet Yavuz, İşitme Engelliler Golf Şampiyonası'nda

Mehmet Yavuz, İşitme Engelliler Golf Şampiyonası\'nda
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Türkiye'yi temsil eden Mehmet Yavuz, 7-15 Ağustos'ta İsveç'te düzenlenecek turnuvaya hazırlanıyor.

İsveç'in Barseback kentinde 7-15 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Golf Şampiyonası'nda Türkiye'yi milli sporcu Mehmet Yavuz temsil edecek.

Milli golf sporcusu Mehmet Yavuz, şampiyona öncesinde Türkiye Golf Federasyonu tesislerinde eski Golf Milli Takım Direktörü Adnan Salmanlı yönetiminde 15 gün süren yoğun bir hazırlık kampı gerçekleştirdi. Kamp süresince teknik, taktik, fiziksel, zihinsel ve kondisyon çalışmalarını kapsayan kapsamlı bir antrenman programı uygulandı.

Hazırlık sürecini değerlendiren Salmanlı, "Son 15 gündür son derece disiplinli ve verimli bir kamp dönemi geçirdik. Mehmet'in performansını daha da ileriye taşımak amacıyla teknik gelişimine yönelik önemli çalışmalar yaptık ve kendisine yeni beceriler kazandırdık. Mehmet, çalışma disiplini ve güçlü iradesiyle örnek bir sporcu. Kendisine güveniyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve başarılı bir sonuçla dönmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Antrenör Adnan Salmanlı ayrıca, hazırlık kampına verdikleri desteklerden dolayı Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e teşekkür ederek, kamp süresince her zaman yanlarında olan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel'e de desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Kaynak: İHA

Antrenman, Ağustos, Türkiye, İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Yavuz, İşitme Engelliler Golf Şampiyonası'nda - Son Dakika

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