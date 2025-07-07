Meksika Altın Kupa'da Şampiyon

CONCACAF (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu) Altın Kupa finalinde Amerika Birleşik Devletleri'ni 2-1 yenen Meksika, şampiyon oldu.

ABD'nin Houston şehrinde NRG Stadı'nda oynanan maçta Amerika Birleşik Devletleri, Chris Richards'ın 4. dakikasında attığı golle öne geçerken Meksika, 27. dakikada Raul Jimenez'le beraberliği yakaladı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Meksika, Edson Alvarez'in 77. dakikadaki kafa golüyle maçı 2-1 aldı.

Meksika, 10. kez şampiyonluğa ulaşarak turnuva tarihinin en başarılı takımı olmaya devam etti.