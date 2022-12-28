Kafasına aldığı darbe sonrası yere yığılan ünlü golcü, ayağa kalktıktan sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırdı - Son Dakika
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Kafasına aldığı darbe sonrası yere yığılan ünlü golcü, ayağa kalktıktan sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırdı

28.12.2022 11:37

Meksika ekibi Tigres'te forma giyen ünlü Fransız futbolcu Andre-Pierre Gignac, Santos Laguna mücadelesinde rakibinin uzaklaştırmak istediği top kafasına gelince bir anda yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ayağa kalkan Gignac, daha sonra istifra etti. Oyundan alınan Gignac, kulübede de istifra etmeye devam edince acilen hastaneye kaldırıldı. Tigres'in hocası maç sonunda yaptığı açıklamada, tecrübeli golcünün durumunun iyi olduğunu belirtti.

Meksika Kupası'nda Tigres ile Santaso Laguna'nın karşı karşıya geldiği mücadelede, yıldız golcü Andre-Pierre Gignac futbolseverlerin yüreğini ağzına getirdi.

GIGNAC KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Mücadelenin 35. dakikasında Tigres, Sebastian Fierro'nun golüyle öne geçti. Santos Laguna'da ise Javier Correa, Tigres'e cevap verdi ve skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Maçın 90+3. dakikasında Tigres'in golcüsü Andre-Pierre Gignac, rakibinin uzaklaştırmak için vurduğu top kafasına gelince korku dolu anlar yaşattı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kafasına top gelen Andre-Pierre Gignac, bir süre sonra yere yığıldı. Hareketsiz şekilde yerde yatan futbolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ayağa kalktı. Fransız futbolcu ayağa kalktıktan sonra istifra etti ve oyundan çıkarıldı. Ancak kulübede de istifra etmeye devam eden Gignac, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maç sonu açıklama yapan Tigres'in hocası, deneyimli futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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SON DAKİKA: Kafasına aldığı darbe sonrası yere yığılan ünlü golcü, ayağa kalktıktan sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırdı - Son Dakika
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