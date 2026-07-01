Meksika Ekvador'u 2-0 Geçti - Son Dakika
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Meksika Ekvador'u 2-0 Geçti

01.07.2026 07:44
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Meksika, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Ekvador'u 2-0 yenerek son 16'ya yükseldi.

Stat: Mexico City

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Meksika: Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Mora (Dk. 59 Gutierrez), Lira, Romo (Dk. 73 Vargas), Alvarado (Dk. 80 Reyes), Quinones (Dk. 80 Pineda), Raul Jimenez (Dk. 74 Gimenez)

Ekvador: Galindez, Franco (Dk. 46 Medina), Ordonez (Dk. 46 Preciado), Pacho, Hincapie, Yeboah (Dk. 79 Jordy Caicedo), Vite, Moises Caicedo, Angulo (Dk. 79 Paez), Plata, Valencia (Dk. 59 Rodriguez)

Goller: Dk. 22 Quinones, Dk. 31 Raul Jimenez (Meksika)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Hincapie (Ekvador)

Sarı kartlar: Dk. 45 Franco, Dk. 90+3 Paez, 90+7 Moises Caicedo (Ekvador)

MEXICO 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika, Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

Taraftarlarının yoğun desteğiyle başladığı karşılaşmada rakibini kısa sürede kendi yarı alanına sıkıştıran Meksika, kısa sürede Ekvador'u tedirgin edecek pozisyonlar üretmeyi başardı. Meksika'nın yoğun baskısına Ekvador, 22 dakika dayanabildi. Rakibinin kendini hücumda göstermek istediği dakikalarda orta sahada kazandığı topla hızlı hücuma kalkan ev sahibi ekip, Quinones'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından baskısını sürdüren Meksika, 31. dakikada rakibinin bu sefer savunmada kaybettiği topla gelişen atakta Raul Jimenez'le skoru 2-0 yaparak rahat bir nefes aldı. İkinci golün sonrasında riskleri alarak daha ofansif bir oyuna geçen Ekvador, Meksika kalesinde pozisyonlar üretse de devreye Meksika 2-0 önde girdi.

İkinci yarıya iki değişiklik yaparak daha ofansif başlayan Ekvador, oyunu uzun süre Meksika yarı alanında oynadı. Meksika'nın iyi kapanmasıyla sadece üst üste paslar yapan Güney Amerika temsilcisi rakibinin kalesinde etkili pozisyon üretemedi. İkinci yarıda topla daha fazla oynayan Ekvador, rakibi karşısında skoru değiştirecek girişimler yapamayınca karşılaşma Meksika'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Meksika bu sonucun ardından son 16 turuna yükseldi.

7. dakikada Meksika gole yaklaştı. Romo, Mora'nın savunmanın arkasına attığı topu ceza sahasına sağdan ortaladı, arka direkte Raul Jimenez'in müsait pozisyonundaki kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

15. dakikada sağdan gelen ortada Ekvador savunmasının uzaklaştıramadığı topu kapan Mora, sol çaprazdan uzak direğe sağ ayağının içiyle gönderdi ama meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

22. dakikada Meksika'nın golü geldi. Ekvador'un rakip yarı alanda kaptırdığı topu Gallardo savunmanın arkasındaki boşluğa gönderdi, sol taraftan topu kaparak hızla ceza sahasına giren Quinones sert bir vuruşla topu kalecinin daha yakın olduğu taraftan ağlarla buluşturdu: 1-0

31. dakikada rakibinin hatasını affetmeyen Meksika, skoru 2-0'a getirdi. Ekvador savunmasının kaybettiği topla ceza sahası dışı sağ çaprazında buluşan Raul Jimenez, Quinones'le paslaştıktan sonra ceza sahası içinden sert bir şutla kaleciyi mağlup etti.

40. dakikada Yeboah'ın sağdan ceza sahasına girerek kaleye gönderdiği şutu Meksika kalecisi Rangel kornere çeldi.

67. dakikada Meksika gole yaklaştı. Alvarado'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda Montes'in kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi. Bir kez daha Alvarado'nun kullandığı köşe vuruşunda kafayı vuran Montes'in kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

75. dakikada Jordy Caicedo'nun uzun pasına hareketlenen Rodriguez topu kontrol ederek ceza sahasına girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşma ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Sonora, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Meksika Ekvador'u 2-0 Geçti - Son Dakika

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