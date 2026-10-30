Meksika GP'de Antonelli ilk 9'a girerse 123 puan öndeyken en genç şampiyon olacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 19. yarışı Meksika Grand Prix'siyle devam edecek.

Başkent Meksiko'nun 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak Meksika Grand Prix'sinin sıralama turları, 31 Ekim Cumartesi'yi 1 Kasım Pazar gününe bağlayan gece TSİ 00.00'da başlayacak.

Yarış ise 1 Kasım Pazar günü TSİ 23.00'te start alacak.

Mercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli, en yakın rakibi olan takım arkadaşı George Russell'ın 123 puan önünde yer alıyor.

20 yaşındaki Antonelli, yarışı ilk 9 içinde bitirirse Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu olacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 365

2. George Russell (Büyük Britanya): 242

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 241

4. Max Verstappen (Hollanda): 236

5. Charles Leclerc (Monako): 233

Takımlar

1. Mercedes: 607

2. Ferrari: 474

3. Red Bull: 355

4. McLaren: 355

5. Racing Bulls: 102