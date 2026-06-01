Meksika'nın Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meksika'nın Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı

01.06.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası için 26 kişilik kadrosunu duyurdu.

Meksika Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

Meksika Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Javier Aguirre, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi.

Kaleci Guillermo Ochoa, kariyerinde 6. kez ülkesinin Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi.

Geride kalan sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Edson Alvarez de kadroya çağrıldı.

Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya ile mücadele edecek Meksika'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Raul Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defans: Jorge Sanchez (PAOK), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moskova), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (AZ Alkmaar)

Orta saha: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Brian Gutierrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Alvarez (West Ham United/Fenerbahçe), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chavez (Dinamo Moskova)

Forvet: Cesar Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al Qadsiah), Guillermo Martinez (Pumas UNAM), Roberto Alvarado, Armando Gonzalez (Guadalajara), Santiago Gimenez (Milan), Raul Jimenez (Fulham)

Kaynak: AA

Sonora, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Meksika'nın Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Florentino Perez’den beklenen Mourinho açıklaması geldi Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi
Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı

14:52
Büyük oynuyor Hakan Safi’den Conte’ye 2 yıllık teklif
Büyük oynuyor! Hakan Safi'den Conte'ye 2 yıllık teklif
14:50
Yok artık daha neler Şampiyonlar Ligi finalinden günler sonra ortaya çıktı
Yok artık daha neler! Şampiyonlar Ligi finalinden günler sonra ortaya çıktı
14:18
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
14:07
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
13:59
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
13:47
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 14:55:32. #7.13#
SON DAKİKA: Meksika'nın Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.