Meksika'nın sembol isimlerinden Ochoa, Dünya Kupası'na damga vurmaya devam ediyor! Lewandowski'nin penaltısını kurtararak zirvede yer aldı

2022 Dünya Kupası'na yine Ochoa damga vurdu. Daha önce 5 kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Meksika'nın kalecisi Ochoa, turnuvaya penaltı kurtarışıyla başladı.

"DÜNYANIN EN İYİ KALECİSİ"

Daha önceki 4 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla, "4 yılda bir dünyanın en iyisi oluyor" yakıştırması yapılan Ochoa, övgülerin hakkını verdi.

TARTIŞMALI PENALTIYI KURTARDI

Dakikalar 58'i gösterdiği Lewandowski penaltıyı kullanmak için topun başına geçti. Futbolseverlerin isyan ettiği penaltıya Ochoa izin vermedi. Sosyal medyada, "İlahi adalet" yorumları yapıldı.

ÜST SEVİYEYE ÇIKAMADI

Kariyerinde Granada, Malaga, Club America, S.Liege formaları giyen Ochoa, zirve takımlardan birine transfer yapamadı. Her Dünya Kupası'nda futbolseverleri büyüleyen 37 yaşındaki Ochoa, ne yazık ki kariyerinin sonuna geldi.