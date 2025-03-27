Melih İbrahimoğlu: Udinese İlgisini Sonradan Duydum

- Melih İbrahimoğlu'ndan, Udinese itirafı: "Kulüp bizimle iletişime geçmeye çalıştıktan sonra duydum"

Konyaspor'un genç orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu:

"Yavaş yavaş kendimi buluyorum, daha iyi oluyorum"

"Gaziantep maçını da kazanıp büyük bir çıkışla o alt sıralardan kurtuluruz"

"İnşallah kupayı da kazanırız"

KONYA - Konyaspor'un genç orta sahası Melih İbrahimoğlu, Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic'in kendisini izlediğini sonradan duyduğunu ifade ederek, "Konyaspor için ne iyi gelirse onu yapmayı düşünüyorum. Bu sene Konyaspor'da kendimi geliştirmeye çalışıp, takım olarak hak ettiğimiz yere gelmeye çalışacağım" dedi.

Konyaspor'la sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu, bu sezon Süper Lig'de 12 maça 11'de başlarken, toplamda ise 22 maçta süre aldı. Melih, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Ligin 28. haftasında yeşil-beyazlı ekibin oynadığı Beşiktaş maçında da forma giyen İbrahimoğlu'nu, Serie A ekiplerinden Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic takip etti.

"Yavaş yavaş kendimi buluyorum, daha iyi oluyorum"

İhlas Haber Ajansı muhabirine, Konyaspor'da top koşturduğu için çok mutlu olduğunu anlatan Melih İbrahimoğlu, "Performans olarak ilk başlarda kendimi çok göstermeye çalıştım. Ali Çamdalı hocam zamanında oyuna girme fırsatlarım oldu. Kendimi gösterdiğimi düşündüm. Daha iyi olduğumu biliyordum. Sonrasında da hoca değişikliğinde Recep hocayla çalışmaya başladık. Recep hoca sağ olsun bana zaman verdi, oynamak için daha çok süre buldum. Yavaş yavaş kendimi buluyorum, daha iyi oluyorum. Kendi hissiyatım, oynadıkça da daha iyi olacağım" şeklinde konuştu.

"Gaziantep maçını da kazanıp büyük bir çıkışla o alt sıralardan kurtuluruz"

Konyaspor'un hak ettiği yerde olmadığını ifade eden İbrahimoğlu, "Tabii ki Konyaspor olduğu yeri hak etmiyor. Çok fazla tahlisiz olaylar yaşadık. Kayseri maçı olsun, evimizde oynadığımız bazı maçlar olsun, çok fazla galibiyet alabilirdik. İnşallah Beşiktaş maçını kazandıktan sonra iyi bir çıkış yakalarız. Cuma günü Gaziantep maçını da kazanıp büyük bir çıkışla o alt sıralardan kurtuluruz" diye konuştu.

"Burada güzel bir aile ortamımız var"

Melih İbrahimoğlu, takımdaki aile ortamına da değinerek, "Açık konuşmak gerekirse ben Türkiye'ye geldiğimde bu kadar aile ortamının olduğunu düşünmüyordum. Konyaspor'daki oyuncularla çok iyiyiz. Hocalarımızla da aramız çok iyi. Burada güzel bir aile ortamımız var" ifadelerini kullandı.

"İnşallah kupayı da kazanırız"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 1 Nisan Salı günü oynayacakları İskenderunspor maçı hakkında da konuşan başarılı futbolcu, "Konyaspor bu kupayı daha öncesinde de kazanmış bir takım. Bu sene de kazanmaya oynayacağız. Hedefimiz inşallah kupayı da kazanmak. Rakibimiz 2. Lig, 3. Lig takımı olabilir ama onlar da bu seviyeleri hak etmiş bir takım. O yüzden biz ciddiyiz, inşallah o maçı da kazanıp finale doğru ilerlemeyi düşünüyoruz. İnşallah kupayı da kazanırız" dedi.

"Devamlı oynayıp kendimi göstermek istiyorum ve takım için faydalı olmaya çalışacağım"

Bu sezondaki hedeflerinden de bahseden 24 yaşındaki oyuncu, "Hedefim öncelikle bu sezonu sağlıklı bir şekilde bitirmek. Ondan sonra güzel bir sezon oynamak. Konyaspor için elimden geleni yapmak ve Konyaspor'u hak ettiği yere getirmek. Güzel bir şekilde devamlı oynayıp kendimi göstermek ve takım için faydalı olmaya çalışacağım" cümlelerine yer verdi.

"Kulüp bizimle iletişime geçmeye çalıştıktan sonra duydum"

Serie A ekiplerinden Udinese'nin teknik direktörü Kosta Runjaic'in kendisiyle ilgilendiğine dair haberler hakkında ise Melih İbrahimoğlu, "Beşiktaş maçından sonra bu olayları duydum. Kulüp bizimle iletişime geçmeye çalıştıktan sonra duydum. Ben futbolcu olduğum için bu işleri daha çok büyüklerime bırakıyorum. Konyaspor'u sevdiğim için büyüklerim ne derse öyle düşünüyorum. Konyaspor için ne iyi gelirse onu yapmayı düşünüyorum. Ben bu sene Konyaspor'da kendimi geliştirmeye çalışıp takım olarak hak ettiğimiz yere gelmeye çalışacağım" diye konuştu.

"Konya güzel şehir, Konya'da yaşamaktan memnunum"

Konya'yı çok sevdiğini ve yemeklerini deneme fırsatı bulduğunu da söyleyen İbrahimoğlu, "Etli ekmeği denedim, hoşuma gitti. Bamya çorbasını da burada ilk defa içtim, hoşuma gitti. Bir mercimek çorbası kadar hoşuma gitmiyor ama güzeldi, beğendim. Hele ki etli ekmeği çok beğendim. Konya benim açımdan çok sakin ve güzel bir şehir. Konya güzel şehir ben Konya'da yaşamaktan memnunum" açıklamasını yaptı.