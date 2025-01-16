Melikgazi Basketbol'un Genel Kurulu 29 Ocak'ta - Son Dakika
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Melikgazi Basketbol'un Genel Kurulu 29 Ocak'ta

Melikgazi Basketbol\'un Genel Kurulu 29 Ocak\'ta

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü, Olağan Genel Kurul'u 29 Ocak 2025'te yapacak.

16.01.2025 11:38
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Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, 29 Ocak'ta Olağan Genel Kurul yapacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü Olağan Genel Kurul yapacak. Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Melikgazi Kayseri Basketbol Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu birinci toplantı 29 Ocak 2025 Çarşamba Saat 18.00'de Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda, çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı tüzük gereği 22 Mart 2025 Cumartesi saat 12.00'de gerçekleşecek" denildi. Olağan Genel Kurul'da tüzük değişikliği ile yönetim ve denetim kurulunun faaliyet ve mali raporları okunup ibra edilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Melikgazi Basketbol'un Genel Kurulu 29 Ocak'ta - Son Dakika

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