Melikgazi Belediyesinin ampute futbolcularında farklı galibiyet sevinci

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü (BESK) Ampute Futbol Takımı, Ampute Futbol 1. Ligi 2. haftasında İstanbul 1453 Engelliler Spor Kulübü'nü 16-1 yenmenin sevincini yaşıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen as başkan Kerim Sağır, takımın bu sezon Süper Lig'e çıkmak için mücadele ettiğini bildirdi.

Sağır, uzun zamandır 1. Lig'de mücadele ettiklerini anımsatarak, "Hak ettiğimiz yer Süper Lig, bunun bilincindeyiz. Kulüpler Birliği Başkanlığının şehrimizde olduğu bu süreçte biz de takım olarak Süper Lig'e çıkmak için sahadayız. Galibiyeti Melikgazi Belediye Başkanı ve tüm şehrimize armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Yunus Dalmaz da geçen sene pandemi nedeniyle sağlıklı bir lig geçiremediklerini, ancak gerek mental gerekse fiziki olarak kendilerini bu sezona çok iyi hazırladıklarını kaydetti.