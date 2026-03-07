Melikgazi'de En Çok Forma Giyenler Belli Oldu - Son Dakika
Melikgazi'de En Çok Forma Giyenler Belli Oldu

Melikgazi\'de En Çok Forma Giyenler Belli Oldu
07.03.2026 09:56
Melikgazi Kayseri Basketbol'da en çok forma giyen oyuncular Crystal Dangerfield, Merve Arı ve Merve Uygül.

Melikgazi Kayseri Basketbol takımında en çok forma giyen 20'şer maçla Crystal Dangerfield, Merve Arı ve Merve Uygül oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde oynadığı 22 maçta 6 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Topladığı 26 puanla 8. sırada yer alan sarı kırmızılı takımda en çok formayı 3 isim giydi. 22 haftalık lig periyotu ve 2 maçlık Play-Off çeyrek final maçlarının ardından Crystal Dangerfield, Merve Arı ve Merve Uygül en çok forma giyen isim oldular. En çok forma giyen üç ismi 18 maç ile Doğa Adıcan ve 17 maç ile Charli Collier takip etti. Melikgazi Kayseri Basketbol takımında oyuncuların forma giydiği maç sayısı ise şu şekilde:

Crystal Dangerfield -20 maç, Merve Arı -20 maç, Merve Uygül - 20 maç, Doğa Adıcan - 18 maç, Charli Collier - 17 maç, Feray Dalkılıç - 16 maç, İdil Türk - 15 maç, Özge Bilgin - 13 maç, Cansu Çolakoğlu - 13 maç, Brooque Williams - 12 maç, Meltem Avcı Yılmaz - 9 maç, Ana Filip - 6 maç, Alice Kunek - 6 maç, Fatma Melis İplikçi. - KAYSERİ

Son Dakika Spor Melikgazi'de En Çok Forma Giyenler Belli Oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Melikgazi'de En Çok Forma Giyenler Belli Oldu - Son Dakika
