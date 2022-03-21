Melikgazi'de geleceğin şampiyon adayları başarılarını kutladı - Son Dakika
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Melikgazi'de geleceğin şampiyon adayları başarılarını kutladı

21.03.2022 14:20
Melikgazi'de geleceğin şampiyon adayları başarılarını kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi kapsamında "Geleceğin Şampiyon Adayları"nın seçildiği Anadolu Yıldızlar Ligi Kayseri İl seçmesinde başarılı olan Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü alt yapı sporcuları için kutlama yaptıklarını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi kapsamında "Geleceğin Şampiyon Adayları"nın seçildiği Anadolu Yıldızlar Ligi Kayseri İl seçmesinde başarılı olan Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü alt yapı sporcuları için kutlama yaptıklarını söyledi.

Sporcuların ailelerine ve antrenörlerine emekleri için teşekkür eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Başarılarla ve şampiyonluklarla dolu bir dönem geçiriyoruz. Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü salon sporlarında oldukça iddialı. Çok güzel işlere imza atıyor. Bizlere bu gururu yaşattıkları için tüm takıma ve hocalarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Taekwondo takımımız ilimizin adını Türkiye ve dünyaya duyurup, şehrimizi ve hatta ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Her zaman sporcularımızın yanındayız." dedi.

Antrenör Yunus Emre Sayan ise, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi kapsamında "Geleceğin Şampiyon Adayları'nın seçildiği Anadolu Yıldızlar Ligi Kayseri İl müsabakasında 4 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandık. Sporcularımız, aileleri ile beraber bu güzel başarımızı kutluyoruz. Şampiyon olan sporcularımız Karaman'da düzenlenecek olan grup müsabakasına katılma hakkı kazandılar. Bize destek veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza ve ailelerimize teşekkür ederim. Umarım daha büyük bir başarı daha elde ederiz." diye konuştu.

Başarılı olan sporcularda bu kutlama ve her zaman kendilerine destek olan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Başkanına teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Melikgazi'de geleceğin şampiyon adayları başarılarını kutladı
Melikgazi'de geleceğin şampiyon adayları başarılarını kutladı

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Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Şampiyon, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Melikgazi'de geleceğin şampiyon adayları başarılarını kutladı - Son Dakika


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