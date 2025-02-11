Melikgazi, Emlak Konut'u Ağırlıyor - Son Dakika
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Melikgazi, Emlak Konut'u Ağırlıyor

Melikgazi, Emlak Konut\'u Ağırlıyor

Melikgazi, Emlak Konut'u yenerek ligdeki yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Maç 16:00'da.

11.02.2025 10:00
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; ligin 21. haftasında yarın lig ikincisi Emlak Konut'a misafir olacak.

Ligde oynadığı son maçta lider Fenerbahçe'yi mağlup ederek milli maç arasına moralli şekilde giren sarı kırmızılılar, milli ara dönüşünde ise ligin ikinci sırasında bulunan Emlak Konut ile karşı karşıya gelecek. Kayseri'nin sarı kırmızılı ekibi, Emlak Konut maçını da kazanarak yükselişini sürdürmek istiyor. Melikgazi Kayseri Basketbol'un alt sıralardan kurtulmak için büyük önem verdiği bu mücadele Başakşehir Spor Kompleksi'nde yarın saat 16.00'da başlayacak.

Turgut Işık'ın başhakem olarak sahaya çıkacağı maçta Ahmet Kemal Digilli ile Mustafa Candemirtabak ise yardımcılıklarını üstlenecek. Hem zirve hem de alt sıraları yakından ilgilendiren bu karşılaşma öncesinde Melikgazi Kayseri Basketbol topladığı 23 puan ile 9. basamakta bulunurken, Emlak Konut ise 31 puan ile ligde ikinci sırada yer alıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Melikgazi, Emlak Konut'u Ağırlıyor - Son Dakika

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