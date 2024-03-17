Melikgazi Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor\'u 62 Sayı Farkla Yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 62 sayı farkla 143-81 yendi. Bu sonuçla sarı kırmızılılar sezonki en farklı galibiyetine imza attı.
Salon: Hatay Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Sabri Gündüz, Ali Osman Kanık
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel (5), Sena Işık (4), Betül Kutlu (14), Nuran Tutsak (20), Öykü Taşkın (14), Elanur Demir (16), Şara Baş (8)
Melikgazi Kayseri Basketbol: Aaryn Ellenberg (20), Fatmanur Karakaş (10), Merve Arı (6), Ayşegül Günay Aladağ (21), Candan Eylül Dikmen (4), Petronyte (33), Goncagül Kavak (8), Damla Gezgin (18), Nazlı Bircan Gökdemir (18), Joyner Holmes (5)
Periyotlar:
1. Periyot: 30-41 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre: 45-80 (Melikgazi Kayseri lehine)
3. Periyot: 64-127 (Melikgazi Kayseri lehine) - KAYSERİ
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