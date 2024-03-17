Melikgazi Kayseri Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor\'u 62 Sayı Farkla Yendi

Kayserispor, Burak Yılmaz ile çıktığı 8 maçta 2 galibiyet aldı

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile çıktığı 8 maçta 2 kez kazanırken 2 kez de mağlup oldu. Yılmaz yönetimindeki takım, deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 yenilerek ikinci kez mağlup oldu.