Melikgazi Kayseri Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ'a 61-70 yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Melikgazi Kayseri Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ'a 61-70 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Melikgazi Kayseri Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde BOTAŞ\'a 61-70 yenildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4. hafta maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, kendi sahasında BOTAŞ'a 61-70 yenildi. Kadir Has Spor Salonu'ndaki mücadelede BOTAŞ, devreyi 36-38, üçüncü periyodu 46-50 önde geçti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol evinde BOTAŞ'a 61-70 mağlup oldu.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Önder Yılmaz, Barış Burak Durmuş, Ada Atlayan

Melikgazi Kayseri Basketbol : Gamze Takmaz 7, Destiny 15, Pelin Gülçelik 4, Merve Uygül 2, İnci Güçlü 6, Kaur 7, Jones 20, Doğa Bengisu Alper, Feray Dalkılıç

BOTAŞ: Selin Gül, Işık Güven, İdil Yeniçulha 2, Duygu Özen, Sehernaz Çidal 11, Akhator 9, Holesinska 12, Clouden 19, Işılay Eğin 1, Nared 16

Periyotlar:

1. Periyot: 21-21 (Berabere)

Devre: 36-38 (Botaş lehine)

3. Periyot: 46-50 (Botaş lehine)

Kaynak: İHA
Kadir HasBasketbolHalkbankKayseriSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
Galatasaray maçında forma giyebilecek mi Lille’den Berke Özer için açıklama Galatasaray maçında forma giyebilecek mi? Lille'den Berke Özer için açıklama
Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Galatasaray’ın stadı için açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Galatasaray'ın stadı için açıklama
Kayseri’de hesap kavgası kask kamerasında Kuryeyi ve araya giren annesini bıçakladı Kayseri'de hesap kavgası kask kamerasında! Kuryeyi ve araya giren annesini bıçakladı
Galatasaray’da Lille deplasmanı öncesi büyük endişe Galatasaray'da Lille deplasmanı öncesi büyük endişe
07:22
Hakkında yakalama kararı vardı Emir Sarıgül teslim oldu
Hakkında yakalama kararı vardı! Emir Sarıgül teslim oldu
07:05
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
06:49
İsrailli kadına öfke büyüdü Dev alışveriş merkezi tahliye edildi
İsrailli kadına öfke büyüdü! Dev alışveriş merkezi tahliye edildi
06:38
Benzine bu gece 4 lira 30 kuruş indirim geliyor
Benzine bu gece 4 lira 30 kuruş indirim geliyor
06:32
Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay
Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
06:21
Fransa’da gözaltı sayısı 2 bini aştı, Macron’dan gösterilere yasak sinyali
Fransa'da gözaltı sayısı 2 bini aştı, Macron'dan gösterilere yasak sinyali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 07:40:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Melikgazi Kayseri Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ'a 61-70 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei