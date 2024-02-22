Melikgazi Kayseri Basketbol, London Lions'a mağlup oldu - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri Basketbol, London Lions'a mağlup oldu

Melikgazi Kayseri Basketbol, London Lions\'a mağlup oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde İngiltere temsilcisi London Lions'a 87-79 yenildi. Karşılaşmanın rövanşı, 28 Şubat Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak.

22.02.2024 20:41
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Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Yasmina Alcaraz (İspanya), Jelena Tomic (Hırvatistan), Kirile Tvauri (Gürcistan)

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 16, Ellenberg 14, Fatmanur Karakaş, Hamby 23, Ayşegül Günay Aladağ 8, Petronyte 12, Damla Gezgin 6

London Lions: Katanic 2, Norton, Snytsina 3, Winterburn 9, Gustafson 26, Peddy 5, Wilkinson, Fagbenle 15, Meyers 2, Samuelson 25

1. Periyot: 26-30

Devre: 40-46

3. Periyot: 59-68

Beş faulle çıkan: 34.02 Damla Gezgin (Melikgazi Kayseri Basketbol)

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde İngiltere temsilcisi London Lions'a 87-79 yenildi.

Karşılaşmanın rövanşı, 28 Şubat Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Melikgazi Kayseri Basketbol, London Lions'a mağlup oldu - Son Dakika

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