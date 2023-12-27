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Melikgazi Kayseri Basketbol, Nesibe Aydın'a mağlup oldu - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri Basketbol, Nesibe Aydın'a mağlup oldu

Melikgazi Kayseri Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında evinde Nesibe Aydın'a 86-82 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer oyuncusu 24 sayı ile Nesibe Aydın'dan Thomas oldu.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Nesibe Aydın\'a mağlup oldu
27.12.2023 - 21:00,
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SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Yiğit Emre Şimşek, Özkan Çağlayan

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 17, Ellenberg 18, Fatmanur Karakaş 1, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 7, Petronyte 14, Damla Gezgin 5, Nazlı Bircan, Holmes 20

NESİBE AYDIN: Feride Şevval 2, Thomas 24, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Pelin Derya 6, Gamze Takmaz, İlayda Güner 5, Emma 22, Coates 19, Zec 3

1'İNCİ PERİYOT: 16- 17

DEVRE: 40-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-60

5 FAUL: 39.20 Ayşegül Günay Aladağ (Melikgazi Kayseri Basketbol)

Melikgazi Kayseri Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında evinde Nesibe Aydın'a 86-82 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer oyuncusu 24 sayı ile Nesibe Aydın'dan Thomas oldu.

Kaynak: DHA
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