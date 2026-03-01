Melikgazi Kayseri Basketbol ligi 8. sırada tamamladı

Melikgazi Kayseri Basketbol, 22 haftalık lig maratonunu 8. sırada tamamladı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol, 2025-2026 sezonu 8.sırada tamamladı. Sezona büyük umutlar ile başlayan Melikgazi Kayseri Basketbol sadece 6 galibiyet aldı. Sarı kırmızılılar Dardanel Çanakkale Belediyespor (2), OGM Ormanspor (2), Kocaeli Kadın Basketbol (2) takımlarını mağlup etti. Aldığı 6 galibiyeti aynı takımlara karşı alan Melikgazi Kayseri Basketbol kalan takımlara iki maçta da mağlup oldu.
Sarı kırmızılılar, oynadığı 22 maçta 6 kez kazanıp 14 kez kaybederek sezonu 26 puanla noktaladı. - KAYSERİ
