ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 78-67'lik skorla yendi.
Hakemler: Hüseyin Çelik, Haldun Çoban, Barış Turgut
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 10, Dangerfield 8, Doğa Adıcan, Aslıhan Kaçar, Gonca Karataş 2, Dilara Tongar, Candan Eylül Dikmen, Meltem Avcı 7, Özge Bilgin, Şuğranur Hatici Sönmez 19, Powers 19, Fall 13
Beşiktaş: Laciz 2, Esra Güvenç, Ceyda Conker, Hatice Pelin Gülçelik, Vinterburn 17, Peterson 23, Özge Özışık 2, Elif Bayram 3, Zeynep Can, Fagbenle 16, Gizem Başaran Turan 4, Melek Uzunoğlu
1. periyot: 25-21 (Melikgazi Kayser lehine)
Devre: 48-39 (Melikgazi Kayser lehine)
3. periyot: 66-57 (Melikgazi Kayser lehine)
5 faulle çıkan: Meltem Avcı (37.09) (Melikgazi Kayseri Basketbol) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Melikgazi Kayseri, Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?