Melikgazi Kayseri, Bursa\'ya Yenildi

Spor

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ,

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Özlem Yalman, Uğur Yüksel, Hasan Ok

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 8, Dangerfield 21, Williams 16, Doğa, Meltem 5, Diallo 7, Feray, Fall 14

BURSA ANT SPOR: Henderson 11, Ferda, Sümeyya, Gizem Mürüvet 3, Hande, Deniz 5, Yağmur 3, Louis 16, Mompremier 26, Palenikova 19

1'İNCİ PERİYOT: 18-22

DEVRE: 36-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-68

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 1'inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Bursa Ant Spor'a 83-71'lik skorla mağlup oldu.

Müsabakanın en skorer ismi 29 sayı ile Bursa Ant Spor'dan Mompremier oldu.