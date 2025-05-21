Melikgazi Kayseri, Dangerfield ile Anlaştı

Melikgazi Kayseri Basketbol iç transferde Crystal Simone Dangerfield ile yeniden anlaştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig temsilcisi Melikgazi Kayseri Basketbol, sona eren 2024-2025 sezonu sonrası yeni sezon için kolları sıvadı. Geride kalan sezon ligi ilk 8 takım arasında tamamlayarak Play-Off oynayan ve Fenerbahçe'ye mağlup olarak elenen sarı-kırmızılılar yeni sezona odaklandı. Yeni sezon için kolları sıvayan Melikgazi Kayseri Basketbol iç transferde Amerikalı oyuncu Crystal Simone Dangerfield ile yeniden anlaşma sağladı. Geride kalan sezon sarı-kırmızılı formayı giyen 1998 doğumlu Amerikalı oyuncu Crystal Simone Dangerfield 24 maçta forma giydi ve 14 saat 12 dakika 18 saniye süre aldı.

24 maçta rakip potalara toplam 444 sayı atan başarılı oyuncu takımın en skorel oyuncusu oldu. 24 maçta 84 ribaund alan başarılı oyuncu Crystal Simone Dangerfield 106 asist yaparken 43 kez top çaldı. - KAYSERİ