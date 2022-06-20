Melikgazi, spor dalında yaza hızlı giriş yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Melikgazi, spor dalında yaza hızlı giriş yaptı

20.06.2022 14:56
Melikgazi, spor dalında yaza hızlı giriş yaptı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzalandığını belirterek, belediyeye ait tesislerde ortak bir çalışma başlatıp, spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için yeni bir adım attıklarını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzalandığını belirterek, belediyeye ait tesislerde ortak bir çalışma başlatıp, spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için yeni bir adım attıklarını söyledi.

Melikgazi Belediyesi'nin yaza hareketli girdiğini yaz ayının çok daha keyifli ve spor dolu geçeceğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Okulların tatil olmasıyla birlikte yazın belediye olarak birçok faaliyet düzenleyeceğiz. Müzik, eğitim, spor olsun birçok alanda etkinliğimiz var. Bu sene ilk defa Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle güzel bir protokol imzalayarak ortak çalışma yapacağız. Bu çerçevede Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bize antrenörleri tahsis edilecek. Farklı mahallelerdeki tüm sosyal tesislerimizi bu spor etkinlikleri için kullanacağız. Her yaş grubundan çocuklarımızı sporla bir araya getireceğiz. Biliyorsunuz günümüzün hastalığı internet. Çocuklarımız enerjilerini atamıyor eve hapis kalıyorlar. Bu yaz inşallah Melikgazi'deki çocuklarımız dışarı çıkacaklar, basket oynayacaklar futbol oynayıp, yüzebilecekler. Toplam 65 branşta bu müsabakalar ve eğitimler devam edecek. Yaz kurslarımıza başvuru yapmayı unutmayın. Gençlik Spor İl Müdürümüz İlhan Beye ve ekibine teşekkür ederim. Sporda daha iyi yere gelmek için çalışmalarımız devam edecek. Hayırlı olsun" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ise, "Melikgazi yaza hareketli giriyor. Melikgazi Belediyemiz ile ortak protokolde bir çalışma yapıyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza tesislerimizi sonuna kadar açıyoruz. Heyecan ve ilgi duyulan tüm branşlar burada mevcut. Yoğun bir talep var. İnşallah Melikgazi sporla coşacak. Herkesi bekleriz" diye konuştu. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı Kayseri'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı Tomarza Kapalı Spor Salonu ve İlçe Stadı yenilendi Tomarza Kapalı Spor Salonu ve İlçe Stadı yenilendi
Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Kayseri, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melikgazi, spor dalında yaza hızlı giriş yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:34 Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi
20:29 İsrail'de koalisyon ortakları erken seçim kararı aldı! Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak
20:12 Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle görüştü: Faaliyetlerini sonlandırın
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteriyle görüştü! Masada gıda krizi yer aldı
20:04 Katar, Dünya Kupası için ülkelerine gelecek taraftarları cinsel ilişki konusunda uyardı
19:53 İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu
19:26 "Çay Kanununda Değişiklik" öngören yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Çay atıklarından çay üretenlere 400 bin lira ceza
19:23 Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 21:02:49. #1.13#
SON DAKİKA: Melikgazi, spor dalında yaza hızlı giriş yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement