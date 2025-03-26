Melis Kalay, Taekwondo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası\'nda 3. Oldu

Antalya'da düzenlenen Taekwondo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Melis Kalay, Türkiye 3'ncüsü olarak Milli Takıma seçildi.

Türkiye Şampiyonası'ndaki başarısının ardından, daha önce düzenlenen Uluslararası Turkish Open'da da ilk 4'e girmeyi başaran Melis, 12-14 Nisan tarihlerinde Estonya'da gerçekleştirilecek Taekwondo Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, genç sporcuyu tebrik ederek, "Genç sporcularımızın her başarısı bizi gururlandırıyor ve geleceğe dair umutlandırıyor. Melis Kalay'ı bu olağanüstü başarısından dolayı kutluyor, emeği geçen antrenörü ve ailesine teşekkür ediyorum. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - BİLECİK