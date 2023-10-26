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Mete Gazoz, Melissa Vargas ile tepki çeken pozuna açıklık getirdi: Oturuyordu - Son Dakika

Mete Gazoz, Melissa Vargas ile tepki çeken pozuna açıklık getirdi: Oturuyordu

Son Güncelleme: 26.10.2023 10:13

Bir telefon markasının reklamı için milli sporcular Mete Gazoz ile Melissa Vargas'ın verdiği poz olay oldu. Gazoz, boyunun Vargas'tan kısa olmasına rağmen fotoğrafta uzun gösterildiği yönündeki eleştirilere cevap verdi. Milli okçu, fotoğrafta Vargas'ın oturduğunu belirtti.

A Milli Voleybol Takımı'nın tarihi başarılarında başrol olan yıldızlardan Melissa Vargas, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ile birlikte reklam filmi için kamera karşısına geçti. İkilinin verdiği bir pozda Mete Gazoz'ın Melissa Vargas'tan kısa olmasına rağmen uzun gösterilmesine tepki yağdı. Milli okçu eleştirilere yanıt verdi.

"MELISSA OTURUYORDU"

Milli okçu Mete Gazoz sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Voleybolcu Vargas 194 cm, okçu Gazoz 182 cm, fakat fotoğrafta erkek daha uzun." şeklindeki eleştiriye "Melissa oturuyordu." cevabını verdi.

Melissa Vargas ile fotoğrafı tepki çeken Mete Gazoz, kimsenin bilmediği detayı söyledi: Oturuyordu

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Son Dakika Spor Mete Gazoz, Melissa Vargas ile tepki çeken pozuna açıklık getirdi: Oturuyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mete Gazoz, Melissa Vargas ile tepki çeken pozuna açıklık getirdi: Oturuyordu - Son Dakika
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