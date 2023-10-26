Mete Gazoz, Melissa Vargas ile tepki çeken pozuna açıklık getirdi: Oturuyordu

A Milli Voleybol Takımı'nın tarihi başarılarında başrol olan yıldızlardan Melissa Vargas, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ile birlikte reklam filmi için kamera karşısına geçti. İkilinin verdiği bir pozda Mete Gazoz'ın Melissa Vargas'tan kısa olmasına rağmen uzun gösterilmesine tepki yağdı. Milli okçu eleştirilere yanıt verdi.

"MELISSA OTURUYORDU"

Milli okçu Mete Gazoz sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Voleybolcu Vargas 194 cm, okçu Gazoz 182 cm, fakat fotoğrafta erkek daha uzun." şeklindeki eleştiriye "Melissa oturuyordu." cevabını verdi.