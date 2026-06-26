Memik Yılmaz, Gaziantep FK Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Memik Yılmaz, Gaziantep FK Başkanlığına Yeniden Seçildi

Memik Yılmaz, Gaziantep FK Başkanlığına Yeniden Seçildi
26.06.2026 16:31
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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, olağanüstü genel kurulda tekrar başkanlığa seçildi.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda tekrar başkanlığa seçildi.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda yapılan genel kurulda, yönetim, faaliyet ve denetim raporları ibra edildi.

Daha sonra tek listeyle gidilen seçimde Memik Yılmaz, kulüp başkanlığına 3. kez getirildi.

Gaziantep FK'nin başarısı için çalışmaya devam edeceklerini belirten Memik Yılmaz, kulübün sadece bir futbol kulübü değil, şehrin önemli markalarından biri olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Gaziantep'in sanayisi, gastronomisi ve dayanışma ruhuyla güçlü bir şehir olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Valimizden Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımızdan oda başkanlarımıza, iş insanlarımızdan tribündeki en genç taraftarımıza kadar herkes bu kulüp için elini taşın altına koydu. Gaziantep FK, arkasında bu sarsılmaz iradeyi hissettiği için bugün dimdik ayaktadır. Zorlu virajları, mali çıkmazları ve sportif baskıları aşabildiysek, bu tamamen şehrimizin bize duyduğu güven ve verdiği koşulsuz destek sayesindedir."

Futbolun dışarıdan sadece 90 dakikalık bir oyun gibi görülebileceğini ancak kulüp yönetmenin büyük sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Yılmaz, Gaziantep FK'nin başarısı için yoğun emek harcadıklarını söyledi.

Yılmaz, kulübün menfaatleri için zaman zaman ailesinden, işinden ve sağlığından fedakarlık ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu kulübün başarısı, armamızın yere düşmemesi ve şehrimizin adının lekelenmemesi için yeri geldi günlerce uykusuz kaldım, yeri geldi ailemden, işimden fedakarlık ettim. Hepsinden öte bu süreçte Gaziantep için, kulübümüzün menfaatleri için kendi sağlığımdan bile ödün verdim. Hastane odasında bile aklımda hep tek bir soru vardı; Gaziantep FK'yi nasıl daha iyi bir noktaya taşırız? Biz bu yola koltuk sevdasıyla değil, memleket sevdasıyla çıktık. Sizlerin desteği ve güveni sürdüğü müddetçe, Memik Yılmaz olarak son nefesime kadar Gaziantep FK'nin başarısı için savaşmaya kararlıyım. Kongremizin kulübümüze, şehrimize ve Türk futboluna hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Yeni dönemde Gaziantep FK'yi daha güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini aktaran Yılmaz, sportif başarıyı sürdürülebilir hale getirmek, altyapıyı güçlendirmek ve mali disiplinden taviz vermeden kadro planlaması yapmak istediklerini belirtti.

Yeni yönetim kurulu listesi ise şu şekilde oluştu:

Başkan Memik Yılmaz, Azime Kadoğlu Akbulut, Abdullah Acar, Bülent İngeç, Cuma Kıratlı, Engin Ateşsönmez, Ferit Güney Dağdeviren, Fevzi Uslu, Gökhan Karakayalı, Halil Demir, İbrahim Altunova, İbrahim Halil Açıkgöz, İlhan Kılınç, İbrahim Koçak, İrfan Karakuzulu, İzzet Bakır, Mehmet Taşdelen, Mert Güllüoğlu, Mustafa Kara, Mustafa Kemal Şerbetçi, Muzaffer Aytekin, Oğulcan Erdoğan, Ömer Alper Köroğlu, Ömer Çakmak, Ramazan Çelik, Seçil Kömürcü Öğücü, Serhat Tümer, Uğur Şireci, Zeki Ormanlı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Memik Yılmaz, Gaziantep FK Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika

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